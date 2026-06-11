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Белорусские водители могут выйти на пенсию досрочно

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  • 11.06.2026, 14:25
  • 1,386
Белорусские водители могут выйти на пенсию досрочно

О ком идет речь.

Ряд белорусских водителей имеют право на досрочную пенсию, сказали в комитете по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома.

Например, выйти на пять лет раньше на пенсию по возрасту могут водители за работу с особыми условиями труда. Общеустановленный пенсионный возраст снижают водителям городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и отдельных пригородных маршрутов, если их условия труда приравнены к городским перевозкам.

При этом должен соблюдаться ряд условий. Мужчина должен иметь трудовой стаж не менее 25 лет, из которых он не менее 20 лет трудился на данной работе, а из них - не менее 10 лет в период до 1 января 2009 года.

Женщины-водители должны также иметь стаж не менее 20 лет, из которых минимум 15 лет на данной работе, а из них - не менее 7,5 года до 1 января 2009 года.

Чтобы подтвердить профессиональный стаж за периоды работы до 1 января 2009 года нужно предоставить справку от работодателя. А за период после 1 января 2009 года нужно предоставление справки о продолжительности периодов уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование от территориального подразделения ФСЗН.

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