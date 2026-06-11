Концерт ко «Дню России» на Красной площади отменили впервые за 20 лет 5 11.06.2026, 14:43

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Фото: 76.RU

Из-за угрозы беспилотников.

В Москве впервые за 23 года отменили концерт на Красной площади по случаю «Дня России», который отмечается 12 июня, сообщило издание Msk1. По его данным, мероприятие перенесли в другое место, а список заявленных артистов сильно сократился. Изначально концерт под названием «В единстве народов — сила России» анонсировала команда певицы Надежды Бабкиной. Среди заявленных артистов были Shaman, Лариса Долина, Татьяна Куртукова, Александр Буйнов и группа Ay Yola.

Трансляцию «большого праздничного концерта» на Красной площади также запланировал телеканал «Россия 1». Согласно программе передач, показ должен начаться в 21:30 в пятницу. Однако теперь, как пишет Msk1, мероприятие пройдет в культурном центре «Моссовет» на Преображенской площади, которая находится на востоке Москвы. При этом большинство заявленных ранее звезд «не приедут радовать зрителя», отмечает издание. Причину отмены и переноса концерта Msk1 не указывает. До этого власти впервые с 2007 года отменили проход военной техники на параде Победы на Красной площади. В Минобороны РФ объяснили такое решение «текущей оперативной обстановкой», а в Кремле заявили о «террористической угрозе» со стороны Украины. Одновременно с этим перед парадом усилились атаки украинских дронов на Москву.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, начали проводиться на Красной площади в Москве в 2003 году. Первое из них включало театрализованное представление, парад представителей регионов России, военный парад и концерт «Молодые голоса России». С тех пор мероприятия проводились каждый год. В 2025-м в концерте приняли участие Shaman, группа «Любэ», Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев и Дима Билан.

Несмотря на угрозу беспилотников, на Красной площади продолжают проводить масштабные мероприятия. Так, с 4 по 7 июня на ней прошел книжный фестиваль. Между тем в ночь на 11 июня на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили 15 украинских дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Накануне, 10 июня, военные перехватили рядом с Москвой 31 беспилотник.

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