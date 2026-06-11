Первого замгубернатора Новосибирской области РФ Петухова задержали в Москве

Первого замгубернатора Новосибирской области РФ Петухова задержали в Москве3
- 11.06.2026, 15:02
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Высокопоставленного чиновника брала ФСБ.
Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов арестован в Москве по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили несколько источников газеты «Коммерсант». По их данным, Петухова задержали сотрудники ФСБ во время служебной поездки в столицу. Как утверждают источники, чиновник был задержан с наркотическим веществом. Телеграм-канал Mash пишет, что у чиновника был кокаин. В ходе обыска в гостиничном номере следователи обнаружили свертки с запрещенными веществами.
Петухову предъявлено обвинение по статье о незаконном хранении наркотиков. По информации собеседников «Коммерсанта», он признал вину и сотрудничает со следствием. Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу.
После задержания губернатор Новосибирской области Андрей Травников освободил Петухова от должности. На совещании 8 июня Травников также сообщил о планах изменить структуру областного правительства и перераспределить обязанности Петухова между другими членами кабинета.
Юрий Петухов занимал свой пост с 2015 года. На протяжении более десяти лет он курировал внутриполитический блок правительства Новосибирской области, вопросы взаимодействия с органами власти, кадровую политику и работу региональной администрации. Он считался одним из наиболее влиятельных чиновников региона и сохранил пост после смены губернатора.