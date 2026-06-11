Первого замгубернатора Новосибирской области РФ Петухова задержали в Москве 3 11.06.2026, 15:02

2,198

Юрий Петухов

Фото: nso.ru

Высокопоставленного чиновника брала ФСБ.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов арестован в Москве по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили несколько источников газеты «Коммерсант». По их данным, Петухова задержали сотрудники ФСБ во время служебной поездки в столицу. Как утверждают источники, чиновник был задержан с наркотическим веществом. Телеграм-канал Mash пишет, что у чиновника был кокаин. В ходе обыска в гостиничном номере следователи обнаружили свертки с запрещенными веществами.

Петухову предъявлено обвинение по статье о незаконном хранении наркотиков. По информации собеседников «Коммерсанта», он признал вину и сотрудничает со следствием. Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу.

После задержания губернатор Новосибирской области Андрей Травников освободил Петухова от должности. На совещании 8 июня Травников также сообщил о планах изменить структуру областного правительства и перераспределить обязанности Петухова между другими членами кабинета.

Юрий Петухов занимал свой пост с 2015 года. На протяжении более десяти лет он курировал внутриполитический блок правительства Новосибирской области, вопросы взаимодействия с органами власти, кадровую политику и работу региональной администрации. Он считался одним из наиболее влиятельных чиновников региона и сохранил пост после смены губернатора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com