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Первого замгубернатора Новосибирской области РФ Петухова задержали в Москве

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  • 11.06.2026, 15:02
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Первого замгубернатора Новосибирской области РФ Петухова задержали в Москве
Юрий Петухов
Фото: nso.ru

Высокопоставленного чиновника брала ФСБ.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов арестован в Москве по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили несколько источников газеты «Коммерсант». По их данным, Петухова задержали сотрудники ФСБ во время служебной поездки в столицу. Как утверждают источники, чиновник был задержан с наркотическим веществом. Телеграм-канал Mash пишет, что у чиновника был кокаин. В ходе обыска в гостиничном номере следователи обнаружили свертки с запрещенными веществами.

Петухову предъявлено обвинение по статье о незаконном хранении наркотиков. По информации собеседников «Коммерсанта», он признал вину и сотрудничает со следствием. Лефортовский районный суд Москвы отправил под стражу.

После задержания губернатор Новосибирской области Андрей Травников освободил Петухова от должности. На совещании 8 июня Травников также сообщил о планах изменить структуру областного правительства и перераспределить обязанности Петухова между другими членами кабинета.

Юрий Петухов занимал свой пост с 2015 года. На протяжении более десяти лет он курировал внутриполитический блок правительства Новосибирской области, вопросы взаимодействия с органами власти, кадровую политику и работу региональной администрации. Он считался одним из наиболее влиятельных чиновников региона и сохранил пост после смены губернатора.

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