«Финансы поют романсы» 11.06.2026, 15:21

Что происходит на БелЖД?

На Белорусской железной дороге катастрофически не хватает работников. Белорусы не хотят туда идти, а пакистанцы и непальцы отказались ехать за предложенные деньги. Что происходит на этом важном предприятии и почему там такие низкие зарплаты и неуважение к людям?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал экс-политзаключенному, профсоюзному лидеру Геннадию Федыничу:

— Скорее всего, сама ситуация на БелЖД сегодня далека от лучшей. Те убытки, которые БелЖД потерпела, действительно имеют место. И люди здесь совершенно не виноваты. Второй вопрос: я не знаю, насколько эта информация достоверна, но, на мой взгляд, часть людей просто выехала из Беларуси как специалисты.

Что касается дальнейшей ситуации, посмотрите: никаких перевозок на Запад, в том числе грузовых, нет. Не говоря уже о пассажирских. И то, что БелЖД работает только на Россию, ее никогда не спасет. Надо хотеть и уметь зарабатывать, чтобы люди не уходили.

Сейчас складывается такое впечатление, что финансы у них, извините, поют романсы, а людей заставляют работать. Потому что людей не хватает, значит, надо выполнять работу за кого-то еще. И понятно, что работников это не может устроить. Поэтому кто-то уходит оттуда и где-то находит другую работу, более платежеспособную.

Сработала сама система и сработали те санкции, которые ввели против режима Лукашенко. И здесь нужно брать на себя ответственность и руководителям БелЖД, и руководству страны. Вина в данной ситуации — на них.

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