Ученые: Большинство людей в толпе предпочитают двигаться против часовой стрелки

Ученые: Большинство людей в толпе предпочитают двигаться против часовой стрелки3
- 11.06.2026, 14:41
Открытие произошло почти случайно.
Если человек идёт куда глаза глядят, то, скорее всего, исследователи верно предскажут траекторию его движения. Учёные из Испании, Японии и Китая выяснили, что подавляющее большинство людей предпочитает ходить против часовой стрелки, пишет «Нож».
Открытие произошло почти случайно. Во время пандемии исследователи захотели проверить, сколько человек помещается в безопасном замкнутом пространстве — в том, где все соблюдают социальную дистанцию. Изучая видеозаписи с камер наблюдения они заметили, что многие люди в толпе перемещаются одинаково.
Закономерность удивила учёных и они провели отдельные эксперименты в Испании и Японии. В каждом из них люди самых разных возрастов двигались вместе с толпой, пока скрытые камеры и другая техника фиксировала их движения.
Согласно выводам исследователей, людей склонны двигаться против часовой стрелки вне зависимости от возраста, местных обычаев и прочих условий. Пока что специалистам не удалось объяснить причину этого феномена, но, похоже, это может быть нашей врождённой особенностью.
«У каждого из нас есть небольшая личная склонность поворачивать в одну сторону, и когда много людей находятся в одном пространстве, эти крошечные смещения складываются в общее вращение против часовой стрелки», — уточняет доктор Иньяки Эчеверрия Уарте из Университета Наварры в Испании.
По словам учёных, теперь они продолжат изучать движения людей в толпе. Возможно, в будущем это приведёт к более значимым открытиям.