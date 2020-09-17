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ФБР: Россия вмешивается в предстоящие выборы в США

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  • 17.09.2020, 21:12
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ФБР: Россия вмешивается в предстоящие выборы в США
Кристофер Рэй
фото: reuters

Глава ведомства выразил беспокойство по поводу «постоянного потока дезинформации».

Директор ФБР Кристофер Рэй в четверг предупредил, что Россия вмешивается в предстоящие президентские выборы в США путем распространения дезинформации, направленной против демократа Джо Байдена, а также пытается подорвать доверие американцев к избирательному процессу, передает «Голос Америки».

Москва также пытается подорвать авторитет американского истеблишмента, который она считает антироссийским, заявил Рэй, выступая в Комитете по внутренней безопасности Палаты представителей.

В слушаниях также участвуют и.о. главы Министерства внутренней безопасности Чад Вулф и директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер.

По словам Рэя, наибольшее беспокойство вызывает «постоянный поток дезинформации», который может подорвать доверие к результатам выборов.

7 августа директор Национального центра контрразведки и безопасности предупредил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешаться в предстоящие выборы.

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