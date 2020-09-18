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Байден опережает Трампа на девять процентных пунктов

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  • 18.09.2020, 8:59
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Байден опережает Трампа на девять процентных пунктов

Опубликованы данные опроса американцев на общенациональном уровне.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа на общенациональном уровне среди американских избирателей на 9 процентных пунктов, согласно опросу Reuters / Ipsos. Результаты опроса свидетельствуют, что стремление Трампа восстановить в стране «закон и порядок» не совпадает с основными ожиданиями жителей пригородов, сообщает «Голос Америки».

Опрос, проведенный 11-15 сентября в среду, показал, что 50% вероятных избирателей собираются голосовать за Байдена, а 41% - за Трампа. Еще 3% поддержат одного из независимых кандидатов, остальные затруднились с ответом.

Опрос также показал, что большинство американских избирателей уже определились с выбором. Девять из 10 вероятных избирателей Байдена и 8 из 10 вероятных избирателей Трампа заявили, что они «полностью уверены» в своем выборе. Только 1 из 10 вероятных избирателей Байдена и менее 2 из 10 вероятных избирателей Трампа сказали о том, что они не определились окончательно.

Согласно опросу, у Байдена больше шансов выиграть на выборах 3 ноября в абсолютных цифрах. Тем не менее, 9% вероятных избирателей не определились с выбором или еще не поддержали ни одного кандидата от основной партии. Их решение в ближайшие недели может определить имя победителя.

Впрочем, преимущество кандидата в абсолютных цифрах поданных за него голосов не обязательно означает победу на выборах, исход которых будет решать коллегия выборщиков, представляющих каждый из штатов. Трамп победил в 2016 году несмотря на то, что проиграл Хиллари Клинтон по количеству отданных за него голосов избирателей.

Трамп, который уступал Байдену в большинстве общенациональных опросов в этом году, в последние месяцы попытался переориентировать фокус своей кампании на антирасистские протесты, которые начались по всей стране после убийства афроамериканцев в столкновениях с полицией. Трамп попытался позиционировать себя в качестве защитника «мечты о пригородном образе жизни», заявив, что американцы, живущие в пригородах, больше всего на свете мечтают о безопасности.

Опрос Reuters / Ipsos показал, что предполагаемая заинтересованность кандидата в «жесткой борьбе с преступностью» и гражданскими беспорядками является наиболее важным фактором только для 11% белых жителей пригородов. Этот показатель снизился с 15% по итогам опроса, проведенного с 3 по 8 сентября.

Вместо этого белые пригороды, как и все американцы, в значительной степени опасаются коронавируса, от которого на данный момент в США погибли более 195 000 человек - больше, чем в любой другой стране мира.

На вопрос о самом важном факторе при голосовании 27% белых жителей пригородов назвали надежный план борьбы с пандемией, а 25% заявили, что они хотят избрать президента, который восстановит доверие к американскому правительству. Еще 19% заявили, что им нужен президент, который хорошо разбирается в экономике и создании рабочих мест.

Теперь Трамп планирует потратить 10 миллионов долларов на рекламу, связанную с вопросами экономики – именно этот аспект является его самой сильной стороной. 45% взрослых американцев считают, что Трамп лучше справится с восстановлением экономики, по сравнению с 36%, которые считают Байдена лучшим экономистом.

Опрос Reuters / Ipsos проводился онлайн по всей территории Соединенных Штатов. В нем приняли участие 1358 человек, включая 859 вероятных избирателей. Интервал погрешности опроса составляет около 4 процентов.

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