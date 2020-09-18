США и Евросоюз хотят вместе заявить о санкциях против режима Лукашенко

США и Евросоюз хотят вместе заявить о санкциях против режима Лукашенко8
- 18.09.2020, 17:44
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Санкции объявят уже на следующей неделе.
США и ЕС могут на следующей неделе сделать совместное заявление о новых санкциях против белорусских властей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
«Наше намерение заключается в том, чтобы сделать скоординированное заявление (...) в начале или середине следующей недели», — сказал он.
Ранее Европарламент отказался признавать результаты выборов в Беларуси, призвал Евросоюз ввести санкции против Лукашенко и выступил за повторные выборы под международным наблюдением.