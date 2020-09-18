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США и Евросоюз хотят вместе заявить о санкциях против режима Лукашенко

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  • 18.09.2020, 17:44
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США и Евросоюз хотят вместе заявить о санкциях против режима Лукашенко

Санкции объявят уже на следующей неделе.

США и ЕС могут на следующей неделе сделать совместное заявление о новых санкциях против белорусских властей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Наше намерение заключается в том, чтобы сделать скоординированное заявление (...) в начале или середине следующей недели», — сказал он.

Ранее Европарламент отказался признавать результаты выборов в Беларуси, призвал Евросоюз ввести санкции против Лукашенко и выступил за повторные выборы под международным наблюдением.

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