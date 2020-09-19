Революционная суббота (Онлайн)
- 19.09.2020, 10:31
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День национальных символов, Женский марш, протесты в каждом районе.
Сегодня - День государственного флага и герба. 19 сентября 1991 года герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг стали государственными символами Беларуси.
Независимые телеграм-каналы призвали белорусов достойно отметить в течение дня праздник национальных символов а вечером устроить карнавал свободы в городах страны и жилых районах Минска.
Кроме того, на сегодня намечен Женский марш. Марш начнется в 15.00. Минск: Комаровка напротив «Лидо». Другие города: центральные улицы.
12:59 Возле приюта собрались уже сотни человек, которые требуют отдать ребенка активистке.
12:57 Елена Лазарчик пришла под приют забрать сына.
12:56 На митинге под приютом, где лукашисты держат похищенного у Елены Лазарчик сына, людей становится все больше.
12:53 «Партизаны» действуют сегодня по всей Беларуси. Города возвращают себе настоящую символику.
12:13 Люди вышли в поддержку активистки «Европейской Беларуси», у которой лукашисты украли сына. Около приюта Фрунзенского района Минска собралось уже около 100 человек, люди продолжают приходить.
11:41 В Борисове напомнили о том, как должны выглядеть «табакерки».
11:40 Мост в Полоцке сегодня.
11:39 Витебск партизанский.
11:07 Партизаны из Ляховичей поздравляют белорусов.
11:06 Каменная Горка встречает новый день.
11:05 Витебск прогоняет сашу 3%.
11:04 К 11 часам утра национальной символики в белорусских городах существенно прибавилось.
10:41 Жители Ванкувера в костюмах панд начали неделю солидарности с Беларусью.
10:36 В минском дворе милицию призвали переходить на сторону народа.
10:36 Агрогородок Большевик, Минский р-н. Остановка стала бело-красно-белой ночью.
9:03 Ночные «партизаны» партизаны поздравили белорусов с Днем герба и флага: утро многие города страны встретили с национальной символикой.
8:39 На главных хайвеях в Бостоне, США (проходимость миллионы машин в день) с сегодняшнего дня размещены билборды в поддержку Беларуси.