Синоптики: В воскресенье будет до +22°C
- 19.09.2020, 16:22
- 1,279
Осадков не ожидается.
20 сентября в Беларуси ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2..+9°C, днем +14..+20°C, по югу до +22°C.
21 сентября – переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2..+9°C, по юго-востоку местами возможны слабые заморозки до 0..-2°C; днем +16 +22°C, по юго-западу до +24°C.