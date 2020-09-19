Синоптики: В воскресенье будет до +22°C 19.09.2020, 16:22

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Осадков не ожидается.

20 сентября в Беларуси ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2..+9°C, днем +14..+20°C, по югу до +22°C.

21 сентября – переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2..+9°C, по юго-востоку местами возможны слабые заморозки до 0..-2°C; днем +16 +22°C, по юго-западу до +24°C.

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