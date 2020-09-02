«Вы что творите?»: водитель рассказал о беспределе ОМОНа на улицах Минска 35 2.09.2020, 9:33

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Видео с нападением на авто шокировало белорусский интернет.

13 августа в Сеть попало видео жесткого задержания водителя в Минске. На записи видно, как милиционер сначала бьет дубинкой проезжающий мимо автомобиль, а после при помощи еще четверых коллег задерживает вышедшего из машины мужчину. Портал tut.by пообщался с Виктором и узнал, что же произошло дальше.

В описании к ролику было сказано о жестком задержании «дедушки». На самом деле Виктору 49 лет, и он сам с юмором относится к тому, что его окрестили «дедушкой». Мужчина рассказал нам о событиях того дня.

— В тот день я просто ехал по улице. Не было ни цепей солидарности, ни какой-то акции. Но в потоке было много машин, которые сигналили. И вот когда я проезжал мимо омоновца, который стоял между автобусом и экипажем ГАИ, тот неожиданно ударом дубинки сломал мне зеркало. На видео могло показаться, что он попал по лобовому стеклу, но это не так. Непонятно, почему он выбрал именно мою машину, потому что передо мной пару авто проехали, на них он внимания не обратил. Видно, моя машина была повыше, ее удобно было ударить.

Виктор остановился в паре десятков метров от автомобиля ГАИ и вышел из машины. Говорит, хотел просто зафиксировать у инспекторов факт нанесения повреждений. К нему подошли сначала трое силовиков, потом еще двое.

— Я только спросил у них: «Вы что творите?» Они мне сказали: «Выбирай — или домой, или в РОВД». Я сказал, что только зафиксирую у ГАИ повреждения и поеду домой. Обошел свою машину и направился к экипажу ГАИ. Но неожиданно меня схватили сзади за горло и вчетвером поволокли в автобус. Со мной даже не разговаривали, только орали. И били. Надели наручники, бросили на пол, и я лежал головой вниз. За малейший звук или слово били дубинками. Там еще стояли щиты, и мы — нас там было человек пятнадцать — боялись, что они ими начнут нас долбить. Это было очень страшно.

По словам Виктора, в таком положении, упершись лбом в пол, они пробыли в автобусе примерно до 12 часов ночи.

— А потом нас всех вывезли на МКАД и там по одному высаживали из автобуса. Он останавливался примерно через каждые 500 метров. После того, как меня высадили, я добрался до кафе на кольцевой, там у какого-то парня попросил телефон и позвонил жене. Она меня и забрала.

В результате избиения у Виктора была разбита голова, в районе правого уха все было в крови. Кроме того, нога оказалась сильно повреждена, водитель практически не мог ходить. Спустя пару дней, немного придя в себя, Виктор принялся разыскивать машину. Из видео было понятно только то, что один из силовиков садился за руль, потом вышел, закрыл машину и убежал к автобусу.

— Машину я нашел на штрафстоянке спустя несколько дней с полностью высаженным аккумулятором. Видимо, ее оставили с включенным светом. Из салона пропали кое-какие вещи: радар-детектор, FM-трансмиттер с флешкой, переходник для зарядки. До сих пор не могу найти телефон и ключ от машины. Все побои я зафиксировал и обратился в Следственный комитет, там мое заявление перенаправили в отделение Фрунзенского района. Следователь вызывал меня, я давал показания.

Сейчас Виктору надо заплатить 102 рубля за эвакуацию, 39 рублей за услуги хранения на штрафстоянке. Но пострадавший водитель не понимает, за что он должен платить.

— Я ходил к начальнику ГАИ Фрунзенского района, он мне выписал разрешение забрать машину. Но мне ее не хотели отдавать, говорили сначала оплатить штраф. Но я сказал, что, во-первых, сейчас у меня просто нет денег. А во-вторых, пусть сначала в ситуации разберется Следственный комитет, а потом уже будем что-то решать со штрафами.

В пресс-службе МВД видео прокомментировали кратко: «Гражданин, не согласный с действиями сотрудников органов внутренних дел, имеет право обратиться в Следственный комитет либо прокуратуру для проведения проверки».

Сейчас Виктор ждет ответа от Следственного комитета и считает, что ему еще повезло. Машина почти не пострадала, а самого его хоть и избили, но в итоге отпустили.

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