Экс-генсек НОК – госслужащим: Я свой выбор сделал 11 2.09.2020, 13:43

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Анатолий Котов уволился из управделами Лукашенко и обратился к бывшим коллегам.

«Я не знаю, как вы спите по ночам. – пишет экс-генеральный секретарь Национального олимпийского коммитета Анатолий Котов. – Пыток и убийств не было... К сожалению, сегодня даже УВКПЧ ООН подтвердило иное. Гражданам Беларуси может быть отказано во въезде в свою страну. Я свой выбор сделал. В никуда. С кредитами и прочими стандартными вещами. Теперь я овца и наркоман.

До Управления делами президента Анатолий Котов работал в президентской администрации на должности главного совета, дирекции Европейских Игр 2019 года и даже генеральным секретарем Национального олимпийского комитета. На эту должность он был представлен Александром Лукашенко, который, как известно, весьма трепетно относится к спорту.

«Давно хотел сделать пост для бывших... Ну, в смысле для тех, кто в матрице и боится ответственности за то, что уже было сделано – уточняет Котов. – Бояться не нужно. Есть закон. Есть гуманизм. Не беспредел, в котором вы привыкли жить.

Да, будет непросто. Да, нужно будет извиняться за содеянное. Но право вернется в свои права. Эти процессы прошли не в одной стране. Болезненно. Но факт остается фактом. Те, кто не замарал руки в крови, те, кто умеет и хочет работать, нашли себя в новой реальности.

Если у кого-то есть надежда на Россию. Забудьте. Там хватает своих, чтобы расставить по теплым местам. Для большинства из вас там места нет. Предателей и некомпетентных людей там тоже не любят. Предать и продать свою страну? Это нужно уметь. Продали Беларусь, продадите и Россию. Вспомните, чем закончили «герои» ДНР и ЛНР...

А уровень компетентности можно оценить по итогам банального проедания российской финансовой поддержки. Ни одно государство ЕС (из новичков) не может похвастаться такими огромными вливаниями (более 100 млрд) и таким результатом (стремительно растущий госдолг)».