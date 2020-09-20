«Сражаться, рисковать, подниматься и идти» 10 20.09.2020, 9:13

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Фото: «Радыё Свабода»

Нужно мобилизоваться на победу.

Время перфоманса закончилось, наши силы должны быть мобилизованы на самое главное в текущий момент - на победу, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Благодаря телеграм-каналам, мы все имеем возможность высказаться по ситуации, - пишет читательница. - Я не стою в стороне от протестов, находясь вместе с гражданами моей страны, которые ведут борьбу за свободу и справедливость. Некоторые тенденции стали отчетливо видны.

Женский марш показал, что время перфоманса закончилось. Перед нами - циничный мудак, окончательно теряющий облик и черты нормального человека. Его садистское отношение к требованиям свободы и демократии возрастает. Нам нужно четкое понимание этого. Сражаться, рисковать, подниматься и идти, не отступать надо всякий раз за четкую идею и четко сформулированную цель.

Наши силы должны быть мобилизованы на самое главное в текущий момент - на победу. Мы не отступим. Наши цели ясны. Наша воля сильна. Наша страна принадлежит нам, и мы не уступим ее лживому таракану, готовому уничтожать белорусскую нацию".

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