Президенты Литвы, Польши и Румынии предложили ввести безвизовый въезд для белорусов

Президенты Литвы, Польши и Румынии предложили ввести безвизовый въезд для белорусов5
- 21.09.2020, 11:30
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Лидеры трех стран рассмотреть пакет мер помощи демократической Беларуси.
Президенты Литвы, Польши и Румынии Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Кляус Яганис призывают институты Европейского союза и государств-участников рассмотреть пакет мер помощи демократической Беларуси, которая стремится к политическим, экономическим и социальным преобразованиям, передает «Радыё Свабода».
Лидеры трех стран призвали Евросоюз разработать пакет помощи, который бы включал:
- торговлю с ЕС
- помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию
- безвизовый режим для граждан Беларуси
- диверсификацию экономики и энергетического сектора страны
- финансирование реструктуризации экономики
- привлечение международных финансовых институтов для реформирования экономики страны и поощрения инвестиций.
В декларации напоминается, что лидеры этих трех стран активно поддерживают принципы свободы и демократии и признают только свободные, справедливые и прозрачные результаты выборов, проведенных в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и под контролем международных наблюдателей.
Руководители Литвы, Польши и Румынии в декларации напомнили, что никто другой не может решать судьбу Беларуси, как только ее граждане. По словам лидеров, только демократическое будущее, основанное на социальном диалоге и общем видении с общественностью, является условием более стабильной и безопасной Европы.
Лидеры договорились помогать белорусам строить демократическое правовое государство, свободное гражданское общество и рыночную экономику.
«Если граждане Беларуси решат провести в стране политические и экономические реформы, создать независимые институты для защиты прав человека и свободы слова, мы поможем, поделившись своими знаниями и опытом», — сказал Науседа. Главы государств, которые объявили декларацию, призвали все международное сообщество присоединиться к разработке позитивной повестки дня демократической Беларуси и пакета поддержки политических, экономических и социальных изменений.
Предложения для такого плана помощи будут представлены президентам Литвы на следующем саммите Евросоюза 24-25 сентября.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки на прошлой неделе сообщил, что на саммите Евросоюза от имени «Вышеградской четверки» представит «план Маршалла» для Беларуси.