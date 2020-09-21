В Домбровке минчане поют «Купалiнку» под гитару, в Сухарево — под скрипку
- 21.09.2020, 22:42
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Минчане ежедневно устраивают музыкальные вечера.
В столице Беларуси минчане ежедневно собираются в дворах своих районов и поют белорусские песни.
В Домбровке жители столицы поют «Купалiнку» под гитару, а в Сухарево — под скрипку.
«Купалiнка» — белорусская народная песня. Приобрела широкую популярность с начала 1920-х годов после поэтической обработки текста Михасем Чаротом и положенная на музыку Владимира Теравского.
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий 44-го дня белорусской революции.
Минск. «Купалінку» поют под скрипку в Сухарево. pic.twitter.com/0j58sDdEN2— TUT.BY (@tutby) September 21, 2020