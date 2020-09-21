закрыть
21 сентября 2020, понедельник, 23:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Домбровке минчане поют «Купалiнку» под гитару, в Сухарево — под скрипку

  • 21.09.2020, 22:42
  • 1,512
В Домбровке минчане поют «Купалiнку» под гитару, в Сухарево — под скрипку

Минчане ежедневно устраивают музыкальные вечера.

В столице Беларуси минчане ежедневно собираются в дворах своих районов и поют белорусские песни.

В Домбровке жители столицы поют «Купалiнку» под гитару, а в Сухарево — под скрипку.

«Купалiнка» — белорусская народная песня. Приобрела широкую популярность с начала 1920-х годов после поэтической обработки текста Михасем Чаротом и положенная на музыку Владимира Теравского.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий 44-го дня белорусской революции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич
Режим Лукашенко обречен
Режим Лукашенко обречен Андрей Зубов
Следим за шакалом
Следим за шакалом Ирина Халип