В Домбровке минчане поют «Купалiнку» под гитару, в Сухарево — под скрипку 21.09.2020, 22:42

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Минчане ежедневно устраивают музыкальные вечера.

В столице Беларуси минчане ежедневно собираются в дворах своих районов и поют белорусские песни.

В Домбровке жители столицы поют «Купалiнку» под гитару, а в Сухарево — под скрипку.

«Купалiнка» — белорусская народная песня. Приобрела широкую популярность с начала 1920-х годов после поэтической обработки текста Михасем Чаротом и положенная на музыку Владимира Теравского.

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