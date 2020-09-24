Кибер-партизаны выдвинули ультиматум режиму Лукашенко 16 24.09.2020, 13:07

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Узурпатор должен быть отстранен от власти.

Белорусские кибер-партизаны выдвинули ультиматум режиму Лукашенко:

«Мы - кибер-партизаны и вот наши требования:

1. Отстранение нелегитимного президента от власти. Признание Лукашенко в фальсификации результатов выборов.

2. Прекращение насилия в отношении мирных граждан.

3. Освобождение всех политических заключенных.

4. Проведение повторных прозрачных выборов с участием международных и белорусских наблюдателей.

Все взломы и атаки устроили 30 специалистов. А что будет, если нас станет 2000? За две недели мы получили 1000+ заявок от желающих присоединиться к движению.

Нам есть куда расти, в случае невыполнения этих требований - мы начнем расширять свой состав.

Мы можем сделать акцент на создание кибер сообщества, тем самым привлекать талантливых разработчиков и хакеров со всего мира.

Пока Лукашенко находится у власти, мы продолжим атаковать интернет-ресурсы и личные аккаунты людей, поддерживающих террористический режим.

Мы будем помогать и консолидировать белорусское общество! Мы с народом Беларуси!

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!»

Напомним, что сегодня на многих кассовых чеках в магазинах Беларуси появилось обращение кибер-партизан к сотрудникам МВД с напоминанием о люстрации и требованием перейти на сторону народа.

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