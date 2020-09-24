Кибер-партизаны выдвинули ультиматум режиму Лукашенко16
- 24.09.2020, 13:07
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Узурпатор должен быть отстранен от власти.
Белорусские кибер-партизаны выдвинули ультиматум режиму Лукашенко:
«Мы - кибер-партизаны и вот наши требования:
1. Отстранение нелегитимного президента от власти. Признание Лукашенко в фальсификации результатов выборов.
2. Прекращение насилия в отношении мирных граждан.
3. Освобождение всех политических заключенных.
4. Проведение повторных прозрачных выборов с участием международных и белорусских наблюдателей.
Все взломы и атаки устроили 30 специалистов. А что будет, если нас станет 2000? За две недели мы получили 1000+ заявок от желающих присоединиться к движению.
Нам есть куда расти, в случае невыполнения этих требований - мы начнем расширять свой состав.
Мы можем сделать акцент на создание кибер сообщества, тем самым привлекать талантливых разработчиков и хакеров со всего мира.
Пока Лукашенко находится у власти, мы продолжим атаковать интернет-ресурсы и личные аккаунты людей, поддерживающих террористический режим.
Мы будем помогать и консолидировать белорусское общество! Мы с народом Беларуси!
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!»
Напомним, что сегодня на многих кассовых чеках в магазинах Беларуси появилось обращение кибер-партизан к сотрудникам МВД с напоминанием о люстрации и требованием перейти на сторону народа.