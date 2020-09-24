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В Чехии изобрели новый прибор для борьбы с коронавирусом

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  • 24.09.2020, 15:46
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В Чехии изобрели новый прибор для борьбы с коронавирусом

Прототипом стал обычный вентилятор.

В Чехии изобрели фильтры для вентиляционных систем, которые призваны обеззараживать помещения от коронавируса (COVID-19).

Как сообщает ТСН, по замыслу чешских ученых, фильтры из нанотекстиля должны быть интегрированы в вентиляцию зданий. Если это произойдет, то маски в помещениях будут не нужны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Работает это так. Фильтр состоит из двух слоев, которые проводят ток. А между ними – наноткань, которую мы можем нагреть до 92 градусов в течение 15 минут. Этого должно хватить, чтобы убить вирус", – рассказал изобретатель Марек Неруда.

Идею позаимствовали у французских ученых, которые провели исследования, что вирус погибает при температуре 92 градуса. Команде из трех изобретателей удалось построить полностью рабочий прототип. Им стал обычный вентилятор, который устанавливают в квартирах или уборных.

"Чтобы нагреть поверхность фильтра, достаточно всего 12 вольт. Подключите ток. На термометре можно увидеть, как температура начинает расти. То есть мы нагреваем и стерилизуем фильтр электрическим током. Принцип такой же, как и у других типов фильтров, которые стерилизуют с помощью микроволн. Наша же технология позволит делать это в промышленных масштабах", – сказал руководитель группы изобретателей Лукаш Войтех.

Действительно ли фильтр способен обезвредить коронавирус, разработчики уже вскоре планируют проверить в лаборатории.

"Как только это будет подтверждено лабораторно, мы будем готовы предложить свои решения компаниям во всем мире", – добавил ученый.

Такие обеззараживающие фильтры можно устанавливать в системы вентиляции зданий, офисов, лифтов или автомобилей.

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