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Ярослав Качиньский займет должность вице-премьера в правительстве Польши

  • 24.09.2020, 15:07
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Ярослав Качиньский займет должность вице-премьера в правительстве Польши
Ярослав Качиньский

Лидер правящей партии войдет в состав польского правительства.

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (ПиC) Ярослав Качиньский скорее всего войдет в состав польского правительства.

Об этом заявил вицеспикер Сейма Ришард Терлецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.pl.

"Все указывает на то, что Ярослав Качиньский будет в правительстве " - сказал Терлецкий.

Окончательное решение об изменениях в правительстве должно утвердить руководство ПиС, которое соберется с этой целью в четверг или пятницу.

Из неофициальной информации агентства PAP следует, что Ярослав Качиньский должен стать председателем нового комитета по безопасности. Под его руководством будут работать также Минобороны и МВД.

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