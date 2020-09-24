Ярослав Качиньский займет должность вице-премьера в правительстве Польши
- 24.09.2020, 15:07
- 1,968
Лидер правящей партии войдет в состав польского правительства.
Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (ПиC) Ярослав Качиньский скорее всего войдет в состав польского правительства.
Об этом заявил вицеспикер Сейма Ришард Терлецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.pl.
"Все указывает на то, что Ярослав Качиньский будет в правительстве " - сказал Терлецкий.
Окончательное решение об изменениях в правительстве должно утвердить руководство ПиС, которое соберется с этой целью в четверг или пятницу.
Из неофициальной информации агентства PAP следует, что Ярослав Качиньский должен стать председателем нового комитета по безопасности. Под его руководством будут работать также Минобороны и МВД.