закрыть
24 сентября 2020, четверг, 19:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умерла мать 16-летнего подростка, которого пытали лукашенковские каратели

29
  • 24.09.2020, 18:41
  • 18,549
Умерла мать 16-летнего подростка, которого пытали лукашенковские каратели
Mать Тимура Мицкевича Татьяна, которого жестоко пытали лукашенковские каратели

Сиротами остались девять детей.

Сегодня умерла мать Тимура Мицкевича Татьяна, которого жестоко пытали лукашенковские каратели. Cиротами остались девять детей, семеро из них несовершеннолетних.

«Татьяну очень подкосила история насилия, которую пережил ее сын, история его преследования», - сообщила в Facebook Наталья Василевич.

Напомним, Тимура задержали 12 августа в районе Каменной Горки, а 13 августа привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД с множеством страшных диагнозов: черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз. Позже семья Тимура рассказала, что силовики выдавливали парню палкой глаза и истязали другими способами.

3 сентября подростка задержали и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки). Следователи заявили, что подросток якобы активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. После допроса он попал во 2-ю больницу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич