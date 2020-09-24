Умерла мать 16-летнего подростка, которого пытали лукашенковские каратели 29 24.09.2020, 18:41

18,549

Mать Тимура Мицкевича Татьяна, которого жестоко пытали лукашенковские каратели

Сиротами остались девять детей.

Сегодня умерла мать Тимура Мицкевича Татьяна, которого жестоко пытали лукашенковские каратели. Cиротами остались девять детей, семеро из них несовершеннолетних.

«Татьяну очень подкосила история насилия, которую пережил ее сын, история его преследования», - сообщила в Facebook Наталья Василевич.

Напомним, Тимура задержали 12 августа в районе Каменной Горки, а 13 августа привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД с множеством страшных диагнозов: черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз. Позже семья Тимура рассказала, что силовики выдавливали парню палкой глаза и истязали другими способами.

3 сентября подростка задержали и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки). Следователи заявили, что подросток якобы активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. После допроса он попал во 2-ю больницу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».