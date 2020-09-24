Белорусские кибер-партизаны: Будем шатать режим, пока он не рухнет

Белорусские кибер-партизаны: Будем шатать режим, пока он не рухнет8
- 24.09.2020, 18:56
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Цель хакеров-патриотов — восстановить справедливость и поскорее освободить нашу страну от диктатора.
Белорусские кибер-партизаны навели шороху в белорусском сегменте интернета. Хакеры пытаются «положить» информационные системы разных госорганов и уже объявляли об атаках на таможенный комитет, систему ЕРИП, сайт МВД и другие информационные ресурсы.
Кто эти люди, есть ли у них руководитель, откуда они «работают»? Все эти вопросы пока что остаются без ответа. «Еврорадио» удалось раскрутить «Кибер Партизан» на небольшое интервью.
- Как бы вы определили себя?
- Определение нас — сопротивление, виртуальный протест, киберфронт. Цель — восстановить справедливость, надавить на режим Лукашенко, чтобы тот поскорее освободил нашу страну.
- Какие ваши дальнейшие намерения? Когда вы поймете, что пора сворачиваться?
- Мы собираемся сформировать киберсообщество, с которым не сможет совладать устаревшая система «совка». Активность будет увеличиваться. Когда мы добьемся смены власти, то переключим тумблер в режим созидания.
- Как долго вы планируете «шатать режим»?
- Пока не рухнет. Нас пока не воспринимают всерьез, но все идет своим чередом. В противном случае мы дойдём до денежных операций, а пока были только предупреждения.
- Против кого направлены ваши атаки? Как вы выбираете цели?
- Некорректный вопрос. Выбираем последовательно.
- Стоит ли рядовым гражданам Беларуси опасаться киберпартизан?
- Нет, не стоит, и мы чувствуем поддержку большинства. Даже если мы приносим неудобства, то они временные.
- Как бы вы оценили защиту сайтов белорусских госорганов?
- Околонулевая. Государственные сайты — это так, развлечение.
- Как, по-вашему, власть, которая борется за выживание, будет реагировать на кибератаки?
- Отвечу вопросом на вопрос: а как она может реагировать?
- Встретили ли вы какое-то серьёзное сопротивление со стороны государственных киберзащитников?
- Нет, не встретили. Даже положили их сайты в том числе.