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Белорусские кибер-партизаны взломали официальный сайт Академии МВД

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  • 24.09.2020, 19:43
  • 15,942
Белорусские кибер-партизаны взломали официальный сайт Академии МВД

Партизаны призвали родителей курсантов заняться их перевоспитанием.

Кибер-партизаны снова в деле. Уже в третий раз взломан официальный сайт Академии МВД, сообщают независимые телеграм-каналы.

В этот раз кибер-партизаны оставили сообщение родителям курсантов: «Ваши дети участвуют в разгоне мирных демонстрантов». Родителей курсантов заняться их перевоспитанием - иначе это сделают сами кибер-партизаны.

«Если в воскресенье и последующие дни хоть один курсант будет замечен на улице в балаклаве — мы сорвем балаклавы со всех учащихся этой шараги», — написано на сайте Академии.

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