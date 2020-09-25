Трамп сравнялся с Байденом в двух ключевых штатах, но отстает в остальных 9 25.09.2020, 17:35

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Только в Мичигане и Висконсине есть очевидное преимущество Байдена.

Очередной социологический опрос в ключевых американских штатах, где может решиться итог выборов президента США, показывает, что менее чем за 40 дней до голосования кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает своего конкурента, республиканца Дональда Трампа, пишет «Зеркало недели».

Свежие опросы от Reuters и Ipsos показали преимущество Байдена в Аризоне, Мичигане, Северной Каролине и Висконсине. Во Флориде и Пенсильвании показатели кандидатов равные:

• Аризона: Байден 47%, Трамп 46%

• Флорида: Байден 47%, Трамп 47%

• Мичиган: Байден 49%, Трамп 44%

• Северная Каролина: Байден 49%, Трамп 46%

• Пенсильвания: Байден 47%, Трамп 47%

• Висконсин: Байден 48%, Трамп 43%

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