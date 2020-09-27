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Ученые выяснили, зачем людям нужны линии на ладонях

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  • 27.09.2020, 11:19
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Ученые выяснили, зачем людям нужны линии на ладонях

Хотя они и не предсказывают будущее, но говорят многое об организме.

Хиромантия (гадание по линиям на ладонях) считается псевдонаучным верованием из-за отсутствия эмпирической поддержки предсказаний и культурных различий в трактовке. Если мы не можем узнать будущее по линиям на руках, то зачем же они нужны?

С научной точки зрения, линии на ладонях и сгибах пальцев помогают коже на руках растягиваться и сжиматься. Благодаря им, кисть руки способна «превратиться» в кулак и принять другие сложные формы, не оставляя мешков с дряблой кожей и не изнашиваясь. Кисть человека — одна из самых активных частей тела. Ежедневно на нее наваливается огромное количество физических нагрузок. Чтобы руки могли их выполнять — кожа на них должна адаптироваться к сложным положениям, пишет popmech.ru.

Складки на ладонях человека образуются еще в утробе матери, примерно, на двенадцатой неделе беременности. Младенец рождается уже с ними.

Большинство людей имеют три крупные линии на ладонях, но у каждой из них — разная толщина, глубина и длина. Параметры определяются генами человека. В редких случаях у кого-то может быть только одна доминирующая складка на ладони — такое происходит, примерно, с одним из тридцати человек.

Хотя линии на руках не предсказывают будущее — с их помощью выявляются определенные заболевания. Наличие только одной ладонной складки иногда указывают на проблемы со здоровьем или развитием. В некоторых случаях одна линия присутствует у детей с синдромом Дауна, фетальным алкогольным синдромом или синдромом Шерешевского -Тёрнера. Однако медики принимают во внимание и другие факторы, прежде чем поставить диагноз.

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