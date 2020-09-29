Саммит ЕС 1 октября обсудит ситуацию в Беларуси 5 29.09.2020, 22:38

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фотО: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом заявил глава Евросовета.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит Евросоюза 1-2 октября сообщил, что они обсудят в четверг ситуацию в Беларуси, случай Алексея Навального и Нагорный Карабах.

"В конце заседания (1 октября - прим.) мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Беларуси, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию", - написал Мишель европейским лидерам.

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