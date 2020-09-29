закрыть
30 сентября 2020, среда, 0:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Саммит ЕС 1 октября обсудит ситуацию в Беларуси

5
  • 29.09.2020, 22:38
  • 3,028
Саммит ЕС 1 октября обсудит ситуацию в Беларуси
фотО: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом заявил глава Евросовета.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит Евросоюза 1-2 октября сообщил, что они обсудят в четверг ситуацию в Беларуси, случай Алексея Навального и Нагорный Карабах.

"В конце заседания (1 октября - прим.) мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Беларуси, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию", - написал Мишель европейским лидерам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников
Нам нужен второй фронт - экономический
Нам нужен второй фронт - экономический Максим Винярский
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип