Саммит ЕС 1 октября обсудит ситуацию в Беларуси

Саммит ЕС 1 октября обсудит ситуацию в Беларуси5
- 29.09.2020, 22:38
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Об этом заявил глава Евросовета.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит Евросоюза 1-2 октября сообщил, что они обсудят в четверг ситуацию в Беларуси, случай Алексея Навального и Нагорный Карабах.
"В конце заседания (1 октября - прим.) мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно: ситуацию в Беларуси, отравление Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию", - написал Мишель европейским лидерам.