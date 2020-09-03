Народ уже не остановить (Онлайн) 1 3.09.2020, 9:39

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25-й день белорусской революции.

Вчера по всей Беларуси прошли многочисленные акции протеста и солидарности, которые закончились вечером грандиозным маршем по проспекту Независимости в Минске.

Сегодняшнее утро началось с блокировки водителями дорог в Минске и областных центрах и массового вывешивания национальных флагов жителями столицы.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов не ослаблять давления на власть проводить еще больше акций и забастовок. Сегодня на всех акция протеста должна четко звучать тема сохранения независимости Беларуси.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий нового дня белорусской революции.

11:09 Милиция снова закрасила мурал с «диджеями перемен» во дворе на улице Червякова в Минске. Жители знаменитого двора кричали омоновцам «Позор!». Затем жители дома сразу же принялись отмывать его от краски.

10:09 Студенты и преподаватели Белорусской государственной академии музыки потребовали отставки Лукашенко.

9:42 Электросети в Острошицком городке начали забастовку. Рабочие обсуждают политическую ситуацию в стране.

9:21 Утренний Минск прекрасен: на многих зданиях жители вывесли национальные флаги.

9:00 В Минске с самого утра водители заблокировали движение на улицах Ванеева и Ваупшасова, на подъездах к Мотовелозаводу.

8:50 Водители с утра остановили движение в Минске и областных центрах Беларуси. Везде - серьезные проблемы с движением на дорогах.

8:34 Минск встречает новый день революции под правильными флагами.

8:30 Как белорусы протестовали 2 сентября.

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