Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в мире9
- 3.09.2020, 14:59
- 4,472
Тем временем ее экс-супругу пророчат звание первого триллионера в истории.
Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной на планете, следует из рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Ее состояние оценивается в $68 млрд, сообщает РБК.
До этого Скотт носила звание самой богатой женщины США, а в мире уступала лишь внучке основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер. Теперь, после того как состояние экс-супруги Безоса выросло на $630 млн, она обогнала соперницу.
В рейтинге миллиардеров, который обновляется в режиме реального времени, Скотт занимает 12-е место, а Бетанкур-Майер — 13-е. Состояние последней выросло на $459 млн и составляет $66,8 млрд.
На третьем месте в списке богатейших женщин мира оказалась дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис. В общем рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg она занимает 16-ю строчку с состоянием $63,6 млрд.
Безос официально развелся с Маккензи Скотт в июле прошлого года. В рамках соглашения он передал ей четверть своего пакета акций Amazon, или 4%.