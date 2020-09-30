Как солидарные с маршем разбивают в пух и прах арифметику от лукавого 15 30.09.2020, 10:34

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Фото: AFP

Где все эти люди, которые поддерживают Лукашенко?

Игуменье Гаврииле, похоже, не дают покоя лавры Софьи Ковалевской. Настоятельница гродненского монастыря обнародовала свои подсчеты, пишет «Салiдарнасць»:

— Сколько у нас избирателей? 5,5 миллиона. Максимально в Минске, может быть, выходили на митинги 220–250 тысяч. По областям, допустим, по 50 тысяч в каждой вышло. Получается 500–520 тысяч — вот вам эти 10%, которые и взяла Тихановская.

Но это арифметика от лукавого. Очевидно, что далеко не все сторонники перемен выходят на шествия. Столь же прозрачно то, что акции противников Лукашенко куда более массовые, чем соратников.

Так что, абсурдно тех, кто остался дома, автоматически записывать в приверженцы нынешнего руководителя Беларуси. Тем более, что многие наглядно демонстрируют свою позицию – из окон и с балконов квартир, из личного и общественного транспорта.

Конечно, есть и те, кто за Лукашенко. Но сегодня они визуально в явном меньшинстве, что можно было увидеть, в частности, во время марша 27 сентября.

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