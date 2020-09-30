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По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста

  • 30.09.2020, 21:33
  • 1,000
По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста

Протесты проходят в разных форматах.

По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста. Люди выходят не только в городах, но и в деревнях и поселках.

Белорусы протестуют в самых разных форматах: они выстраиваются в цепи солидарности, устраивают дворовые посиделки под национальными флагами, поют песни.

Скидель

Новополоцк

Полоцк

Лида

Минск, Каменная горка

Минск, Шабаны

Минск, Лебяжий

Минск, Малиновка

Минск, Кунцевщина

Минск, Серебрянка

Минск, Зеленый Луг

Минск, Новая Боровая

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