По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста 30.09.2020, 21:33

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Протесты проходят в разных форматах.

По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста. Люди выходят не только в городах, но и в деревнях и поселках.

Белорусы протестуют в самых разных форматах: они выстраиваются в цепи солидарности, устраивают дворовые посиделки под национальными флагами, поют песни.

Скидель

Новополоцк

Полоцк

Лида

Минск, Каменная горка

Минск, Шабаны

Минск, Лебяжий

Минск, Малиновка

Минск, Кунцевщина

Минск, Серебрянка

Минск, Зеленый Луг

Минск, Новая Боровая

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