Тадеуш Кондрусевич: Мы все требуем перемен 4.09.2020, 8:18

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Архиепископ обратился к клиру и верующим.

В минском архикафедральном соборе 3 сентября состоялась совместная молитва католических священников города. Они молились о возвращении на родину архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которого власти не пускают в Беларусь, сообщает catholic.by.

Также было зачитано слово архиепископа, направленное им из изгнания. Его читал канцлер курии Минско-Могилевской архиепархии ксендз каноник Дмитрий Пухальский.

В обращении были следующие слова:

«Все мы, епископы, священники, монашествующие, миряне и общество в целом требуем перемен.

Стоячая вода портится и не может быть использована. Вместе с тем, проточная вода является здоровой. Латинское выражение ясно говорит: Qui non progredit, regredit - «кто не идет вперед, возвращается назад». Мы призваны развиваться, это означает совершенствоваться в своей духовной и общественной жизни. Бог создал мир добрым, но заповедал людям его совершенствовать, что должно происходить во всех сферах нашей жизни.

Оказавшись в сложной, невиданной доселе в нашей истории ситуации, Беларусь требует прежде всего ответственного духовного подхода, который основывается на принципах Евангелия и социального учения костела. Нам необходимо решать не только политические, экономические и общественные проблемы, но и духовные.

Пока общество не будет придерживаться базовых моральных норм, основной из которых является принцип никому не делать того, чего не хочешь сам, оно не сможет решить своих проблем и гармонично развиваться».

Митрополит Кондрусевич выразил надежду, что проблемы, с которыми столкнулась Беларусь, будут решены мирным путем. «Также надеюсь на мое скорое возвращение на родину, чтобы снова быть вместе с вами и служить Костелу в Беларуси непосредственно, а не из-за рубежа», - говорилось в обращении.

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