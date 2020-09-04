В МГЛУ ОМОН жестко задерживал студентов 80 4.09.2020, 13:10

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(Обновлено) Все из-за того, что студенты якобы пели песни вместе.

В Минском государственном лингвистическом университете прямо сейчас ОМОН жестко задерживает студентов. Об этом сообщает телеграм-канал «Nexta Live».

На данный момент известно как минимум об одном задержанном - Никиты Адацкого, студенте 4-го курса переводческого факультета.

- Сколько ещё студентов попали в лапы фашистов прямо в стенах родного университета — неизвестно. На улице стоит как минимум три тонированных микроавтобуса без номеров, - пишет телеграм-канал. - Говорят, что жестко задержали как минимум 5 студентов. Всё из-за того, что те якобы пели песни вместе.

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