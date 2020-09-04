закрыть
4 сентября 2020, пятница, 15:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В МГЛУ ОМОН жестко задерживал студентов

80
  • 4.09.2020, 13:10
  • 27,083
В МГЛУ ОМОН жестко задерживал студентов

(Обновлено) Все из-за того, что студенты якобы пели песни вместе.

В Минском государственном лингвистическом университете прямо сейчас ОМОН жестко задерживает студентов. Об этом сообщает телеграм-канал «Nexta Live».

На данный момент известно как минимум об одном задержанном - Никиты Адацкого, студенте 4-го курса переводческого факультета.

- Сколько ещё студентов попали в лапы фашистов прямо в стенах родного университета — неизвестно. На улице стоит как минимум три тонированных микроавтобуса без номеров, - пишет телеграм-канал. - Говорят, что жестко задержали как минимум 5 студентов. Всё из-за того, что те якобы пели песни вместе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции