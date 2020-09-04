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«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»

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  • 4.09.2020, 13:49
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«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
Владимир Пугач
Фото: Максим Малиновский / onliner.by

Группа «J:Морс» выпустила новый клип о событиях последних месяцев в нашей стране.

Белорусская рок-группа «J:Морс» 4 сентября представила клип на трек «Даруй». Композиция навеяна событиями последних месяцев в Беларуси, пишет сайт naviny.media.

«Поток зла и несправедливости, вызывающий у нас ярость, боль и страх, взял свое начало не вчера. Все это происходило в стране и раньше. Просто размазывалось по временной оси, порой — гуще, порой — до прозрачности. У белорусов высокий болевой порог. Мы и вправду спокойные и терпеливые люди. Понадобились десятилетия, чтобы поднять головы и устроить перекличку национального масштаба. Долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся», — написал, комментируя премьеру клипа, фронтмен группы Владимир Пугач.

«Едва ли теперь станут мыслить, чувствовать и поступать иначе Денис Дудинский, Дима Кохно и многие, многие другие, вернувшись к нам. Едва ли перестанут честно выполнять свою работу задержанные журналисты. И все это не вдруг. Низкий поклон тем, кто уже десять, пятнадцать и двадцать лет назад находил в себе силы, превозмогая страх, рискуя и жертвуя собой, отстаивать наши права. Спасибо вам и простите, что так долго вас догоняли», — отметил Владимир Пугач.

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