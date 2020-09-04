В Беларуси задержен блогер Павел Спирин 10 4.09.2020, 16:46

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Павел Спирин

Фото: "Наша Нива"

В доме у блогера прошел обыск.

Правозащитникам "Весны" стало известно, что четвертого сентября в Минске был задержан блогер Павел Спирин.

Задержание произошло в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса - "Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности".

Дело связано с фильмом Спирина "Грань", который был внесен в список экстремистских материалов. Ведет дело центральный аппарат Следственного комитета. Известно, что в доме у Павла Спирина прошел обыск.

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