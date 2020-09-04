закрыть
4 сентября 2020, пятница, 19:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси задержен блогер Павел Спирин

10
  • 4.09.2020, 16:46
  • 7,505
В Беларуси задержен блогер Павел Спирин
Павел Спирин
Фото: "Наша Нива"

В доме у блогера прошел обыск.

Правозащитникам "Весны" стало известно, что четвертого сентября в Минске был задержан блогер Павел Спирин.

Задержание произошло в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса - "Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности".

Дело связано с фильмом Спирина "Грань", который был внесен в список экстремистских материалов. Ведет дело центральный аппарат Следственного комитета. Известно, что в доме у Павла Спирина прошел обыск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Большая игра с миллиардными ставками
Большая игра с миллиардными ставками Владислав Иноземцев
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко