NASA придумало дешевый способ долететь до Луны 5 5.09.2020, 9:57

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Но не каждая ракета сможет отправиться по этому маршруту.

Агентство NASA обнаружило быстрый и дешевый способ добраться до Луны, после чего запатентовало его — то есть не каждая ракета сможет отправиться по этому маршруту.

Патент агентства не распространяется на строки кода, а только на траекторию — маршрут, предназначенный для экономии времени, топлива и денег на лунную миссию, пишет Новое время.

Управление по патентам и товарным знакам США выдало и опубликовало патент NASA на серию «орбитальных маневров». Этот метод предназначен не для больших космических кораблей, на борту которых находятся астронавты, а для небольших миссий с более жестким бюджетом, направленных на выполнение значимых научных исследований.

Первый космический корабль, который воспользуется преимуществами этой новой орбитальной траектории, может получить беспрецедентные данные с обратной стороны Луны. Грядущая миссия, получившая название The Dark Ages Polarimeter Pathfinder или Dapper, направлена на регистрацию первых низкочастотных радиоволн, излучаемых в самые ранние эпохи Вселенной, когда атомы, звезды, черные дыры и галактики только начинали формироваться.

Новую траекторию специалисты NASA решили разработать именно из необходимости отправки Dapper к Луне. Ученым необходимо было найти способ отправить аппарат к спутнику как можно дешевле. Новый маршрут включает несколько маневров, в ходе которых корабль использует гравитацию Луны и Земли для ускорения и замедления.

Команда обнаружила новую траекторию движения к Луне с низким энергопотреблением, которую в их патенте описывают как «метод перевода космического корабля с геосинхронной переходной орбиты на лунную». Иными словами, ученые воспользовались помощью Земли и гравитации Луны, чтобы ускорить и замедлить Dapper в нужные моменты, сокращая количество необходимого топлива.

NASA заявляет, что это новое вращение гравитационного ассистента сокращает время полета примерно до 2,5 месяцев, тогда как аналогичные варианты могут занять шесть месяцев.

Траектория также имеет множество возможностей вывести космический корабль на орбиту под любым углом относительно Луны практически в любое время.

Идея запатентовать путешествие к Луне может показаться странной, но Джек Бернс, астрофизик из Университета Колорадо в Боулдере сказал, что на самом деле оно ничем не отличается от любого другого изобретения.

«Это творение, которое явилось результатом численного моделирования траекторий планет, — сказал он. — Так что это интеллектуальная собственность».

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