Стало известно, сколько будет стоить французская вакцина от коронавируса 7.09.2020, 10:42

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Цену назвал глава фармацевтической компании Sanofi.

Вакцина от коронавируса, которую французская фармацевтическая компания Sanofi разрабатывает совместно с британской GlaxoSmithKline, будет стоит менее €10 за одну дозу, если будет одобрена к использованию. Об этом в интервью французскому радио France Inter заявил глава Sanofi Оливье Божийо.

«Цена пока еще неокончательно установлена. Мы пока оцениваем все производственные издержки на ближайшие месяцы. Но цена будет ниже €10»,— заявил господин Божийо, добавив, что этим летом компания уже подписала соглашения о поставках будущей вакцины с американцами, европейцами и британцами. «Для Европы будут 300 млн доз вакцины и 100 млн доз для США»,— сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что другой производитель — компания AstraZeneca — намерена назначить цену на свою вакцину от коронавируса на уровне €2,5, господин Божийо заявил: «Такой разрыв в цене может объясняться тем, что мы используем только наши внутренние ресурсы для разработки, своих собственных исследователей и наши собственные исследовательские центры. А AstraZeneca часть производства отдает на аутсорсинг».

Третья стадия испытания вакцины, после которой можно будет окончательно говорить об эффективности вакцины и целесообразности ее производства, должна начаться в декабре, как планируют Sanofi и GSK. Тогда же будет определена и окончательная цена. Если результаты тестов будут положительными, вакцина может быть одобрена в первой половине следующего года.