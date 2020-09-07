«Солдаты сами плакали»: что творилось на Чеботарева, где люди теряли сознание 20 7.09.2020, 18:13

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7 сентября про происшествие на Чеботарёва напоминают только граффити

фото: Еврорадио

Десятки людей в военной форме, женские крики и машины скорой помощи.

Видео, снятые 6 сентября на улице Чеботарёва в Минске, больше напоминают хронику боевых действий, чем уже привычный хапун в Беларуси. Что же там произошло?

Замес, по словам очевидцев, начался в районе 14 часов. Колонна демонстрантов двигалась к центру города по Партизанскому проспекту, который в районе улицы Кошевого был перекрыт силовиками. Часть протестующих решила обойти дворами препятствие из “космонавтов” и пошла в сторону Долгобродской, которая тоже оказалась перекрыта, передает euroradio.fm.

Елена двигалась в колонне вместе с совершеннолетним сыном. Вместе они и оказались “заблокированы” на Чеботарёва.

“Колонна разделилась. Нас осталось человек 150-200. Они подъехали — люди без опознавательных знаков. Были в форме милитари, но кто это — непонятно. Стали окружать. Было похоже на какой-то военный фильм. Реально, как фашисты в кино. Прижали людей к стенке”, — вспоминает Елена.

“Отработанным ударом с локтя заехал мне снизу в челюсть”

Сначала, говорит Елена, в автозаки начали загружать только парней, началась потасовка. При этом силовики действовали жёстко как в отношении мужчин, так и девушек.

“Я увидела, как моего ребенка тащат по земле, порвали рюкзак. По лицу ему несколько раз двинули, как потом оказалось, — есть ссадины. Я, конечно же, подскочила: они меня грубо оттолкнули, сильно схватив за руку. Думала даже — перелом.

Когда попросила пройти к сыну, то какая-то, простите, мелкая тварь сказала мне “Заткнись!”. После этого отработанным ударом с локтя заехал мне снизу в челюсть. В маске, тёмные очки, спортивная одежда — вообще не знаю, кто это”.

Елена оказалась в Партизанском РУВД, её сын — в Заводском.

В отделении женщине стало плохо и она попросила о медицинской помощи. Вызвать скорую сотрудники РУВД согласились только после составления протокола за участие в несанкционированном мероприятии. С момента задержания на тот момент прошло часов пять.

Закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение мозга, ушиб третьего и пятого пальцев левой руки, подкожные кровоподтеки. Именно так для Елены закончилось протестное воскресенье.

Задержали дедушку в халате и тапках

Валерия вместе со своим парнем тоже оказалась на Чеботарёва, придя сюда в колонне с Партизанского проспекта. Как и Елене с сыном, им тоже пришлось разделиться.

“Пригнали несколько автозаков. Сказали: парни, сразу выходите из толпы. Девочки начали кричать. Люди выглядывали из домов и кричали им [силовикам], чтобы нас отпустили. Во двор вышел дедушка в халате и тапках, начал заступаться за нас, но его тоже по земле поволокли и закинули в автозак”.

“Некоторые солдаты даже плакали»

Парни в военной форме — это были солдаты-срочники, уверена девушка: уж очень молодые.

“Мы кричали стандартные кричалки. Например, “Сколько стоит совесть?!”. Было видно, что им было очень некомфортно. Некоторые солдаты даже плакали — прятали от нас свои мокрые глаза. Они явно не хотели там находиться”.

Валерия — та самая девушка, которой вызывали скорую в момент разгона. Ролик с девушкой, которой стало плохо, широко разошелся в сети.

“У меня началась паническая атака. Рядом со мной были знакомые девчонки, которые работают в скорой. Дали нашатырь, начали приводить в чувства. Одна девушка пошла мне искать воду — ее задержали. Некоторые военные подходили и предлагали провести меня: но было непонятно — провести из оцепления или в автозак. Но в итоге двое военных лет 30 вывели из оцепления на траву, вызвали мне скорую”.

В итоге покинуть район Тракторозаводского посёлка она смогла только в скорой, хоть от госпитализации и отказалась. А вот её молодой человек уехал с Чеботарёва только через Заводской РУВД, где на него составили протокол (ст. 23.34 КоАП).

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