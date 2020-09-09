Завтра состоится заседание по иску к стачкому «Беларуськалия» 2 9.09.2020, 15:37

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ФОТО: LIDER-PRESS.BY

Стачком просит от всех неравнодушных в информационной поддержки.

11 сентября в Минском областном суде состоится заседание по иску ОАО «Беларуськалий» к стачечному комитету ОАО «Беларуськалий» по признанию законности забастовки, начатой 17 августа 2020, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Ответчики - сопредседатели стачкома Сергей Шиц и Анатолий Бокун. Начало в 10.30, - рассказали нам в стачкоме «Беларуськалия». - Адрес: Минск, улица Свердлова 3.

Анатолий Бокун на сегодняшний день продолжает отбывать 15 суток ареста вынесенных ему ранее, как и многим белорусам за участие в мирных акциях.

Стачком просит от всех неравнодушных информационной поддержки! Донесите эту новость во все честные СМИ и блогерам! Приходите к зданию областного суда в Минске поддержать требования трудового коллектива ОАО «Беларуськалий». Сейчас это очень важно!»

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