Вся смена ОСВОДа, которая спасала митингующих из Свислочи, — на свободе
- 9.09.2020, 20:33
Некоторых из них успели осудить и оштрафовать.
Все задержанные осводовцы вышли на свободу.
Соответствующее видео появилось в telegram-канале NEXTA.
Их освобождение объясняется тем, что завершились трое суток, разрешенные законом.
Некоторых из них успели осудить и оштрафовать: Николай Куприенко должен заплатить 810 рублей, так как его признали виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции.
У кого-то в суде объявлен перерыв, как у Петра Третьякова. А у некоторых суд ещё не начинался.