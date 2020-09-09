Вся смена ОСВОДа, которая спасала митингующих из Свислочи, — на свободе 9.09.2020, 20:33

фото: euroradio.fm

Некоторых из них успели осудить и оштрафовать.

Все задержанные осводовцы вышли на свободу.

Соответствующее видео появилось в telegram-канале NEXTA.

Их освобождение объясняется тем, что завершились трое суток, разрешенные законом.

Некоторых из них успели осудить и оштрафовать: Николай Куприенко должен заплатить 810 рублей, так как его признали виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции.

У кого-то в суде объявлен перерыв, как у Петра Третьякова. А у некоторых суд ещё не начинался.

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