Королева Великобритании вакцинировалась от коронавируса

Королева Великобритании вакцинировалась от коронавируса4
- 10.01.2021, 12:05
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Инъекции вводил королевский домашний врач в Виндзорском замке.
Королева Великобритании и ее супруг герцог Эдинбургский получили прививки от коронавируса.
Об этом сообщил Букингемский дворец, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
В субботу монаршие супруги получили первые дозы вакцины от COVID-19.
Отмечается, что подобные сообщения, касающиеся состояния здоровья членов королевской семьи, достаточно редки.
Сообщается, что королева решила, что информацию следует обнародовать, чтобы предотвратить неточности и последующие спекуляции.
Монаршее супруги присоединились к более чем миллиону людей, которые уже получили прививки.
Инъекции вводил королевский домашний врач в Виндзорском замке.
Королева и принц Филипп провели тихое Рождество в своей резиденции в Беркшире, отказавшись от традиционных сборов королевской семьи в Сандрингеме.