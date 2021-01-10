В Крыму пересохло водохранилище, которое обеспечивало жителей Симферополя водой 10.01.2021, 22:31

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В оккупированном Крыму происходит настоящая катастрофа с пресной водой.

Одно за одним пересыхают водоемы и водохранилища. Недавно пересохло Аянское водохранилище, которое поставляло воду жителям Симферополя, передает РБК.

Об этом рассказал Анатолий Штефан на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - написал Анатолий.

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