Лукашенко убеждает Фазеля провести хоккейный чемпионат в Беларуси 33 11.01.2021, 14:47

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фото: Svaboda.org

Швейцарец прилетел в Минск.

Глава IIHF Рене Фазель прилетел в Минск, чтобы обсудить перспективы запланированного в этом году в Беларуси и Латвии хоккейного чемпионата мира, сообщает «Радыё Свабода».

«Как президента Федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни в каких вопросах у нас нет и не будет — ни от коронавируса, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, живущих здесь и приезжающих к нам как гости», — цитирует БелТА Лукашенко, который убеждал Фазеля.

Взгляд самого руководителя Международной федерации хоккея на перспективы турнира в Минске государственные СМИ не приводят.

Ранее Рене Фазель неоднократно заявлял, что приложит все усилия, чтобы чемпионат мира по хоккею состоялся, как и планировалось, в Минске и Риге. Он анонсировал, что окончательное решение будет озвучено в конце января.

Кто против чемпионата в Минске?

Ранее руководство Латвии заявило, что не собирается быть соорганизатором турнира со страной, где нарушаются элементарные права человека, а в тюрьмах остаются более полутора сотен политзаключенных.

Свою позицию против проведения чемпионата мира в Беларуси высказали депутаты Европарламента и конгрессмены США. В отличие от босса, критически настроен к играм с диктатором и вице-президентом Международной федерации хоккея Калерва Кумало. В том числе с его подачи начата проверку в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова о его причастности к гибели художника Романа Бондаренко.

Кроме того, в организации сомневаются в правдивости коронавирусной статистики, которую подают в Беларуси. Об этом заявил член правления Международной федерации хоккея из Чехии Петар Бжиза.

«Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом в Беларуси, где должна будет находиться группа с участниками из Чехии. У нас есть сомнения в актуальности приведенных фактов. В запрошенных нами отчетах выявлены серьезные оговорки, которыми замещается несоответствие по поводу актуальности фактов о COVID», — заявил бывший вратарь сборной.

Лишить Беларусь права проведения турнира призвал и Фонд спортивной солидарности, который выступил против фальсификации итогов августовских президентских выборов и репрессий Лукашенко к инакомыслящим.

Тем временем сборная Дании стала первой национальной командой, представитель которой официально заявил, что не приедет на чемпионат мира, если его не перенесут из Беларуси в другую страну. Позже о возможности бойкота заявили политические и спортивные деятели еще ряда стран.

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