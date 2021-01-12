Саудовская Аравия построит экогород без машин 5 12.01.2021, 19:48

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Фото: Скриншот видео

Город появится на северо-западе страны.

Саудовская Аравия построит экогород на берегу Красного моря. Об этом 11 января сообщило агентство ANBA.

Город, получивший проектное название The Line, появится на северо-западе страны. Его стоительством займется компания Neom. В населенном пункте с нулевым выбросом углерода не будет автомобилей и автомагистралей.

"Как председатель совета директоров Neom, я представляю вам The Line. Город-миллионник протяженностью 170 км, который сохранит 95% природы в своих пределах. В нем не будет автомобилей, улиц и выбросов углерода. <…> Мы должны превратить наши города в города будущего", – заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

фото: neom.com

фото: neom.com

По словам принца, все важные объекты инфраструктуры города будут расположены в пятиминутной пешей доступности для его жителей, а поездка на высокоскоростном экологически чистом транспорте в пределах населенного пункта займет не более 20 минут.

В пресс-релизе Neom указано, что The Line станет "образцом городского дизайна и удобства для жизни в гармонии с природой в ХХI веке".

Строительство города начнется в первом квартале 2021 года и будет финансироваться Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. Предполагается, что к 2030 году проект создаст 380 000 рабочих мест и добавит 48 миллиардов долларов в ВВП страны.

Работу трехуровневого города на 100% экологически чистой энергии будет регулировать исскуственный интеллект.

По данным Daily Mail, проект получил финансирование в размере 500 миллиардов долларов. Строительство объекта, которое планируют завершить в 2025 году, обойдется в 100-200 миллиардов долларов.

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