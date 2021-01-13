Майк Пенс отказался отстранять Трампа от власти с помощью 25-й поправки 6 13.01.2021, 8:02

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Майк Пенс

фото: AFP

Вице-президент США считает, что такие действия не отвечают интересам нации и Конституции.

Действующий вице-президент США Майк Пенс отказался отстранить Дональда Трампа от должности путем применения 25 поправки к американской Конституции, сообщает nv.ua.

Соответствующее письмо он направил спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Пенс считает, что такие действия «не отвечают интересам нации и Конституции», поэтому он принял решение не отстранять Трампа.

«На прошлой неделе я не уступил давлению и не вышел за пределы моих конституционных полномочий для пересмотра итогов выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей по ведению политических игр в такое серьезное время в жизни нашей страны», — написал Пенс.

Применив 25 поправку к Конституции США Пенс должен был бы занять пост главы государства в связи с объявлением недееспособности действующего президента.

10 января Трамп заявил, что вице-президент Майк Пенс и члены правительства не будут пытаться отстранить его от должности.

Сенатор Джеймс Инхоф из штата Оклахома сказал газете Tulsa World, что «никогда не видел Пенса таким разъяренным», как после того, как Трамп отругал его за отказ вмешаться в подсчет голосов коллегии выборщиков в Конгрессе. Трамп тогда написал в Twitter, что Пенсу не хватает «смелости».

Накануне подведения итогов президентских выборов 6 января Трамп и его сторонники хотели предоставить вице-президенту США Майку Пенсу право отклонять голоса избирателей в последнюю минуту, во время объявления результатов голосования от каждого штата в Конгрессе. Пенс заявил, что не готов повлиять на отмену результатов выборов президента.

Издание также отмечает, что Трамп и круг его постоянных советников «планируют непокорно провести последнюю неделю президентства».

Отмечается, что в последние 10 дней на должности Трамп хочет осветить достижения своей администрации, в частности поехать к стене на границе с Мексикой во вторник, 12 января. Трамп также планирует утвердить ряд помилований.

«Трамп не подает признаков того, что планирует подать в отставку», — отмечает Bloomberg, добавляя, что узнать взгляды Трампа на ситуацию с его возможным импичментом сейчас сложно, ведь обычно он писал обо всем в Twitter, однако день назад соцсеть заблокировала его навсегда.

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