ВВС: Демократы готовят быстрый импичмент Трампа 4 13.01.2021, 9:17

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фото:Reuters

План объявить импичмент приветствует и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Вице-президент Майк Пенс отверг требование демократов использовать 25-ю поправку к Конституции США для отстранения Дональда Трампа от власти. В ответ в конгрессе пообещали срочно объявить импичмент уходящему президенту, сообщает ВВС .

Резолюцию, требующую отстранения Трампа от власти, Палата представителей приняла незадолго до полуночи во вторник.

Она призывает вице-президента немедленно использовать право, предоставленное ему 25-й поправкой к Конституции, чтобы "объявить о том, что уже очевидно шокированным гражданам: президент не может успешно исполнять свои обязанности".

Голосование прошло почти в точном соответствии с партийной принадлежностью законодателей. За принятие документа выступили 223 члена Конгресса, 205 проголосовали против.

Впрочем, еще за несколько часов до этого Пенс заявил, что не собирается поддерживать резолюцию.

В разгар ее обсуждения американские СМИ опубликовали письмо, направленное вице-президентом спикеру Палаты Нэнси Пелоси.

СМИ также утверждают, что отношения между Трампом и Пенсом испортились еще в середине декабря, когда последний официально признал победу Байдена.

Трамп призывал Пенса использовать объявить прошедшие в ноябре выборы нелегитимными.

После штурма Капитолия в минувшую среду Трамп и Пенс не встречались в течение нескольких дней, и, как сообщали американские СМИ, вице-президент обсуждал с представителями администрации возможность отстранения главы государства от власти.

25-я поправка позволяет членам кабинета министров принять решение о прекращении полномочий действующего президента, если по каким-то причинам он больше не способен выполнять свои обязанности.

Обычно в истории США эта поправка применялась во время болезни главы государства, а ее действие прекращалось после его возвращения в Белый дом.

В письме на имя спикера Палаты представителей вечером во вторник Пенс сообщил, что он не считает, что использование этой поправки будет соответствовать интересам государства и положениям Конституции США. Он призвал законодателей не создавать "ужасный прецедент".

"Я призываю вас избегать действий, которые еще сильнее разделят страну", - особо подчеркнул Пенс.

Что сделает конгресс?

После штурма Капитолия даже законодатели должны проходить через рамки металлодетектора

фото:Reuters

Во вторник вечером Палата представителей начала обсуждение резолюции, обязывающей вице-президента использовать 25-ю поправку для прекращения полномочий Дональда Трампа.

До этого спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси поясняла, что законодатели дают Пенсу ровно 24 часа для выполнения этого решения. В случае, если он за это время не предпримет никаких действий, демократы инициируют процедуру импичмента.

Накануне на Капитолийском холме ввели новые меры безопасности: полицейские потребовали от всех членов конгресса в обязательном порядке проходить через рамки металлодетекторов.

Дополнительные устройства были поставлены и перед помещением, где проходит обсуждение законопроектов.

Эти меры уже вызвали возмущение некоторых законодателей-республиканцев.

Представительница штата Колорадо Лорен Боберт, выступающая в защиту права на ношение оружия и обещавшая не расставаться с пистолетом "Глок" даже на Капитолийском холме, отказалась предъявить для досмотра свою сумочку.

После получаса пререканий с охраной Боберт все же пропустили в зал заседаний, но уже без сумки.

Дебаты о резолюции продолжались до позднего вечера, хотя всем участникам обсуждения было понятно, что отказ вице-президента Пенса использовать 25-ю поправку делает это решение символическим.

За несколько часов до завершения прений спикер Палаты представителей объявила о назначении девяти так называемых менеджеров, которые будут представлять статьи импичмента.

Также стало известно, что провести вторую по счету процедуру по отстранению Трампа от власти демократы собираются провести предельно оперативно: обсуждение начнется в среду в 9 часов утра, и еще до 13:00 по времени Вашингтона законодатели могут провести голосование.

Мало кто сомневается, что законопроект об импичмента Трампа будет утвержден.

Большинство в Палате представителей по-прежнему принадлежит демократам, а вечером в среду о намерении проголосовать за отстранение Трампа от власти заявили как минимум четверо республиканцев в Конгрессе.

Сразу несколько СМИ сообщают, что Макконнелл, прежде верный союзник Трампа, готов пойти против него

фото:Reuters

Кроме того, газета New York Times со ссылками на свои источники сообщает, что план объявить импичмент действующему президенту приветствует лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Эту информацию подтвердили и источники телеканала Fox News. Сам сенатор пока не комментировал эти сообщения.

Как отреагировал Трамп?

Новую попытку импичмента уходящий президент назвал очень опасной для США, особенно в это чувствительное время.

Во вторник Трамп отправился в поездку в Техас, где проинспектировал очередной участок построенной по его инициативе стены на границе с Мексикой.

Он сообщил журналистам, что его не пугают угрозы демократов в конгрессе, он не собирается добровольно подавать в отставку, а попытки использовать

25-ю поправку к Конституции Трамп считает угрозой для своего преемника Байдена.

"Будьте осторожны в своих желаниях", - сказал он, добавив, что в будущем эта поправка может быть использована для отстранения президента-демократа.

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