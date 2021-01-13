Блогер Игорь Лосик уже месяц держит голодовку в СИЗО 5 13.01.2021, 14:34

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Игорь Лосик

Супруга рассказала о состоянии здоровья основателя телеграм-канала «Беларусь головного мозга».

Голодовка основателя телеграм-канала «Беларусь головного мозга», консультанта белорусской службы "Радио Свобода" Игоря Лосика продолжается уже почти месяц. 12 января в основанном им телеграм-канале появилось его письмо, в котором он призвал своих сторонников не отговаривать его продолжать голодовку, которую он объявил 15 декабря.

Лосик находится под стражей с конца июня. Ему предъявили обвинение по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). В декабре ему предъявили новое обвинение – в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК) – и продлили срок содержания под стражей до 25 марта.

Жена Игоря Лосика Дарья недавно призвала людей писать ему письма с просьбой отказаться от крайней формы протеста. "Настоящему Времени" Дарья Лосик рассказала, что известно о самочувствии ее мужа.

— Дарья, добрый день. Первый вопрос, расскажите, пожалуйста, что сейчас вам известно о состоянии здоровья Игоря?

— Вчера адвокат был у Игоря. По словам Игоря, чувствует он себя нормально, но адвокат сказал, что он выглядит достаточно бледным и очень болезненным. Измеряют давление, периодически взвешивают – вот и все, что с ним делают, чтобы проверить состояние здоровья.

— Недавно в интервью вы рассказали, что тюремный врач после осмотра говорил ему о пользе голодания. Как вы думаете, это такая шутка?

— Я думаю, что это не шутка, это, вероятнее всего, паника, прикрытая маской лицемерия. Потому что голодовка, тем более такая достаточно длинная, в условиях жодинской тюрьмы – это огромное ЧП. Они все равно не будут показывать, что они переживают или волнуются, – вот таким образом, наверное, пытаются скрыть свое волнение.

— А что говорит руководство тюрьмы? Например, не собираются ли вводить принудительное кормление?

— На данный момент я ничего такого не слышала, но если что-то узнаю, то, конечно, обязательно сообщу об этом.

— Скажите, пожалуйста, важна ли для вас поддержка Светланы Тихановской и вообще ощущаете ли вы поддержку белорусского общества?

— Да, конечно. Вчерашний разговор со Светланой меня немного мотивировал, дал силы, потому что я очень переживаю и каждый день – это просто большой стресс. И, безусловно, огромная поддержка от тех людей, которые пишут мне в соцсети о том, что ему нужно прекращать и что это не будет слабым поступком с его стороны: все, что хотел, он уже сделал. Наверное, на данный момент большего добиться просто невозможно.

— Удается ли письма, которые пишут Игорю Лосику, передавать ему?

— В понедельник я была в Жодино, узнавала о его местоположении, потому что мы думали, что он выбыл. Там мне сказали, что с ними может быть задержка и какая-то путаница.

— Часто ли вы получаете письма от Игоря? Что он пишет вам, помимо отказа прекращать голодовку?

— В декабре очень плохо ходили письма: я получила только 4 письма. С 31 декабря на данный момент я не получила ни одного письма. Он просит не переживать так сильно за его здоровье, пытаться сохранять спокойствие и смотреть за дочкой. Он сказал, что пока голодовку он прекращать не будет.

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