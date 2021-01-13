Улицы в Слуцке обещают почистить от снега... до 2 февраля 11 13.01.2021, 16:16

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По словам местных жителей, ходить по этим улицам стало опасно.

Как пишет kurjer.info, 11 января случчанка позвонила на номер 115 и попросила почистить снег, а также посыпать дороги песком на улицах 1 Августа и 11 Июля. По словам женщины, ходить по этим улицам стало опасно.

12 января в 16:00 она снова позвонила в ЖКХ и спросила, почему за сутки улицы так и не почистили. Там ей ответили, что за это отвечает Комитет по благоустройству Слуцкого ЖКХ и что улицы будут убраны до 2 февраля — то есть почти через три недели.

На замечание женщины, что до 2 февраля снег уже может сам растаять, прозвучал такой ответ: «Поймите, это не от нас зависит. Но мы сообщим о том, чтобы вашу заявку рассмотрели быстрее».

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