Роман Оруэлла «1984» будет экранизирован в виде сериала 5 13.01.2021, 19:29

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Спектакль «1984» в театре Хадсон

фото: thehudsonbroadway.com

Планируется пять эпизодов сериала.

Продюсерами телепроекта станут авторы спектакля Айк и Макмиллан. Они заявили, что грядущее шоу будет «новой смелой версией» истории Оруэлла в мире, в котором развита склонность к дезинформации, передает РБК.

«Пока мир борется с демократией и правительством в эпоху тотальной слежки, фейковых новостей и упадка правды, актуальность шедевра Оруэлла неоспорима. Маленький экран кажется естественным обиталищем для этого портрета общества, в котором люди доверяют своим экранам больше, чем миру за их окнами», — добавили они.

Спектакль «1984», вышедший в 2013 году и повторенный на Бродвее с Оливией Уайлд и Томом Старриджем в 2017 году, заработал скандальную репутацию из-за шокирующего переосмысления взглядов Оруэлла на пропаганду, войну и массовую слежку.

Главный герой Уинстон Смит фигурировал в жестоких, кровопролитных сценах пыток. Сообщалось, что зрители в процессе просмотра испытывали приступы тошноты и лишались чувств. Среди шокированных зрителей была актриса Дженнифер Лоуренс, которой пришлось бежать в уборную, не дожидаясь завершения акта. Оливия Уайлд писала в Twitter по этому поводу: «Пока у меня есть спектакль, Дженнифер Лоуренс всегда найдет, где стошнить».

В романе «1984» описывается общество, живущее под диктатурой Большого Брата, который контролирует каждого жителя страны через телеэкраны — устройства с камерой, которую нельзя выключить.

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