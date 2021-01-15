Меркель рассматривает «мегалокдаун» с остановкой транспорта по всей Германии 7 15.01.2021, 8:35

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ФОТО: EPA/SCANPIX/LETA

По всей Германии может быть введен комендантский час.

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет стандартизировать существующие ограничительные меры по всей стране, а в некоторых случаях даже усилить их.

Об этом от своих источников стало известно немецкому таблоиду Bild, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что такое решение может быть принято на конференции премьер-министров федеральных земель на следующей неделе. Как объясняется, страну почти полностью "закроют" из-за распространения "британского" штамма коронавируса.

Согласно сообщению, канцелярия рассматривает возможность прекращения работы местного и междугородного общественного транспорта - автобусов, поездов, региональных поездов. По всей стране должен действовать фактический комендантский час. Обсуждается обязательная работа из дома.

Пока решение еще не принято. По данным источников, новый "мегалокдаун" должен длиться до конца февраля.

По информации газеты, Министерство транспорта сейчас изучает, какие последствия может иметь это решение для логистики и мобильности в стране.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил в четверг, что текущие ограничения имплементируются не так последовательно, как во время первой волны эпидемии. Он призвал еще больше людей работать из дома и усилить действующие ограничения.

Германия ввела частичный карантин в ноябре, в результате чего магазины и школы оставались открытыми, но усилила его в середине декабря, закрыв второстепенные магазины. Дети не возвращались в классы с рождественских каникул.

14 января Германия зарегистрировали более 1200 смертей от коронавируса, что стало новым самым высоким показателем с начала эпидемии.

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