Долги белорусских предприятий растут бешеными темпами 5 15.01.2021, 8:57

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Размер обязательств предприятий-флагманов превышает ВВП Беларуси.

При этом темпы роста долга самые быстрые за пятилетие, пишет сайт banki24.by.

Суммарные долги крупных и средних предприятий страны на 1 декабря достигли 156,4 млрд BYN. Эта сумма заметно выше, чем ожидаемый ВВП за 2020 год, и уже приближается к оценке властей по ВВП 2021 года.

С начала года размер обязательств компаний-флагманов вырос на 17,8%. Это больше, чем за любой полный год пятилетия. Сравните: за 2016-й суммарные долги увеличились на 7,4%, за 2017-й – на 12,9%, за 2018-й – на 10,7%, за 2019-й – на 7,4%.

Значительный толчок к росту долга в 2020 году дала девальвация белорусского рубля. Заимствования предприятий сильно валютизированы и любое ослабление «зайчика» дает негативный эффект на величину долга в рублевом эквиваленте.

В территориальном разрезе больше всего долгов накопили предприятия Минска – 43,9 млрд BYN. По сравнению с началом года обязательства столицы выросли на 19,6%.

В областях раскладка по размеру долгов была следующей: Брестская – 9,8 млрд BYN (+15,6%), Витебская – 13,4 млрд BYN (+10,3%), Гомельская – 25,2 млрд BYN (+16,4%), Гродненская – 25 млрд BYN (+19,9%), Минская – 25,6 млрд BYN (+24,1%), Могилевская – 13,4 млрд BYN (+9,2%). Как нетрудно заметить, минимальные долги собрала Брестчина, а медленнее всего долги росли на Могилевщине.

Существенная часть долгов предприятий относится к просроченной. На 1 декабря размер таких обязательств достиг 10,2 млрд BYN. Самый крупный «токсичный» должник – Минская область (2,485 млрд BYN).

По Минску проблемные долги росли быстрее всех – на 16,9%. К 1 декабря они составили 1,417 млрд BYN.

В остальных областях ситуация с просрочкой была такова: Брестская – 1,026 млрд BYN, Витебская – 892,1 млн BYN, Гомельская – 2,277 млрд BYN, Гродненская – 605,4 млн BYN, Могилевская – 1,453 млрд BYN.

Главную часть долга среди видов деятельности взяла на себя промышленность. В этой отрасли экономики обязательства предприятий-флагманов достигли 76,3 млрд BYN (+17,3% с начала года).

Также промышленность концентрировала почти половину просроченных долгов. На 1 декабря проблемные обязательства промышленников составили 4,923 млрд BYN.

В сельском хозяйстве суммарные долги достигли 15 млрд BYN, в строительстве – 19,8 млрд BYN, в оптовой торговле – 7,7 млрд BYN, в розничной торговле – 9,2 млрд BYN, на транспорте – 7,5 млрд BYN.

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