Белорусские силовики по-прежнему «протекают» 6 Анджей Почобут

15.01.2021, 13:30

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Винтики системы не уверены в своем завтрашнем дне.

Силовые структуры Лукашенко по-прежнему «протекают». «Слив» Карпенкова наглядно демонстрирует, во что превратились правоохранительные органы РБ. Однако разве для кого-то это новость? Что мы и без «слива» этого не знали?

Куда важнее, мне кажется, другой момент.

Органы по-прежнему «текут», а это значит внутри внутри системы понимают, что увещевания пропаганды о том, что кризис окончился, протест сдулся и ситуация в Беларуси вернулась в привычное русло — это всего лишь сказочка для наивных а'ля Рене Фазель.

Так как было до 9 августа уже не будет. И это рождает неуверенность винтиков и составных частей системы в своем завтрашнем дне.

Анджей Почобут, «Фейсбук»

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