Белорусские силовики по-прежнему «протекают»6
- Анджей Почобут
- 15.01.2021, 13:30
- 4,513
Винтики системы не уверены в своем завтрашнем дне.
Силовые структуры Лукашенко по-прежнему «протекают». «Слив» Карпенкова наглядно демонстрирует, во что превратились правоохранительные органы РБ. Однако разве для кого-то это новость? Что мы и без «слива» этого не знали?
Куда важнее, мне кажется, другой момент.
Органы по-прежнему «текут», а это значит внутри внутри системы понимают, что увещевания пропаганды о том, что кризис окончился, протест сдулся и ситуация в Беларуси вернулась в привычное русло — это всего лишь сказочка для наивных а'ля Рене Фазель.
Так как было до 9 августа уже не будет. И это рождает неуверенность винтиков и составных частей системы в своем завтрашнем дне.
Анджей Почобут, «Фейсбук»