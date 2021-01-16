Ученые выяснили, почему лютоволки не дожили до нашего времени 16.01.2021, 8:59

Иллюстрационное фото

Звери, очень похожие на лютоволков из «Игры престолов», вымерли всего 13 тысяч лет назад.

Сериал «Игра престолов» придал страшному лютоволку почти мистический статус. Но настоящее животное, очень похожее на него, «ужасный волк» (Canis dirus) бродило по доисторической Америке почти четверть миллиона лет, пока не вымерло к концу последнего ледникового периода, около 13 000 лет назад. До последнего времени считалось, что этот огромный волк был близким родственником серого волка, (Canis lupus) – ныне здравствующего вида, от которого происходит и прирученная человеком собака (Canis lupus familiaris), пишет vokrugsveta.ua.

Серые и ужасные волки дерутся из-за добычи. В отличие от лютоволков из «Игры престолов» ужасные волки были не белой, а красноватой окраски.

Но исследование древней ДНК, полученной из останков вымершего ужасного волка, позволило по-новому взглянуть на происхождение и биологию этого вида, а также на эволюционные процессы в целом.

Команда из 49 исследователей из девяти стран, опираясь на образцы, собранные экспертами из Даремского университета, проанализировала геномы ужасных волков, сопоставив их с геномами волкоподобных псовых: волков, шакалов и койотов. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Анализ ДНК показал неспособность ужасного волка скрещиваться с другими видами рода Canis, при том, что скрещивание между остальными его видами — скорее правило, чем исключение. Это произошло из-за раннего эволюционного раскола, произошедшего 5,5 – 6 млн. лет назад.

Между тем, именно межвидовое скрещивание обеспечило роду Canis способность приспосабливаться к самым разнообразным, меняющимся условиям. Отколовшись от дружного волчье-шакало-койотского коллектива, ужасные волки поставили себя в заведомо невыгодное положение.

Будучи крупными хищниками, длиной в среднем около 1,7 метров и весом до 70-80 килограммов (крупнейший из ныне существующих псовых, юконский подвид волка – на треть меньше) ужасные волки были специализированы для охоты на крупных, но не слишком быстро бегающих травоядных, включая мастодонтов и бизонов. Относительная тихоходность добычи была обязательным условием, поскольку из-за мощного и приземистого костяка лютый волк не был ни быстрым, ни маневренным бегуном, а его мозг был меньше, чем у серого волка тех же размеров.

Исчезновение привычной кормовой базы и неспособность быстро измениться, скрестившись с другими видами Canis, и вызвали вымирание ужасных волков.

Скрещивание разных видов Canis для приспособления к новым условиям происходит и в наши дни. Так, гибридные собако-волки интенсивно вытесняют популяцию волков Европы.

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